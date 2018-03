Mélissa Pomerleau animera une conférence en France au mois d'avril

L’événement « Développer un mental de gagnant » se produira en Europe, dans les villes Arras, Lille et Paris, du 10 au 13 avril prochain. À cette occasion, la femme d’affaires Mélissa Pomerleau sera du rendez-vous pour y présenter sa conférence « Comment influencer son cerveau au bonheur ».

À lire également :

Native de la Beauce et possédant la firme Pomerleau Architecture & Design Inc, spécialisée en développement architectural, design et gestion de construction depuis plus de 20 ans, Mélissa se joindra à sa collègue française Aude Gelli pour exécuter ses conférences en sol français.

Conférencière d’influence depuis 16 ans, son créneau a toujours été d’informer les gens qui ont des projets de constructions et rénovations à mieux choisir leurs matériaux et en savoir davantage sur leurs projets. Excellente communicatrice, elle est très en demande dans les événements d’expo habitations à travers la province.

C’est ainsi qu’elle s’est jointe à Mme Gelli, une ancienne infirmière qui dévoile sa rencontre avec le burnout et qui fut une véritable révélation pour devenir sophrologue, formatrice et conférencière pour faire sa conférence « Comment influencer son cerveau au bonheur ».

Cette conférence s’adresse à tous et permet d’avoir les plus grandes astuces pour convaincre son cerveau lors d’événements plus perturbants notamment.