La soirée bénéfice vins et fromages a attiré 128 personnes

Le vendredi 23 mars dernier, le Club Parentaide a accueilli 128 personnes à sa soirée vins et fromages au profit du comptoir d’aide alimentaire OASIS. Cette soirée festive était placée sous la présidence d’honneur de l’Abbé Laval Bolduc.

À lire également :

Ce fut dans une ambiance festive que les 128 convives, dont les dignitaires de la MRC Robert-Cliche, ont pu profiter de cette soirée dynamique.

« Cet événement-bénéfice annuel se veut un incontournable pour notre service d’aide alimentaire de première ligne, qui nous permet d’amasser chaque année près de 10 000 $. Cette généreuse somme est entièrement réinvestie pour coordonner la réception et la distribution des denrées remises aux familles dans le besoin de la MRC Robert-Cliche, et ce tout au long de l’année. » a souligné Eric Poulin, directeur de l’organisme.

Président d’honneur de la soirée, l’Abbé Laval Bolduc, s’est impliqué face à la mission du comptoir d’aide alimentaire OASIS. Tout au long de la soirée, l’Abbé n’a pas manqué de rappeler aux participants l’importance de la pérennité de ce service de première ligne, afin de répondre aux besoins grandissants de ces familles vivant une situation de vulnérabilité.

« C’est grâce au dévouement et à l’engagement de la communauté qu’on peut faire une différence concrète dans la vie de ces familles. » a-t-il rajouté.

Entièrement dévoués à la cause, toute l’équipe du Club Parentaide et les membres de son conseil d’administration sont bien fiers de s’impliquer bénévolement chaque année à la préparation des 3 services du repas, pour le service aux tables et dans l’animation de qualité offerts aux distingués invités afin de faire de cette réception une réussite !