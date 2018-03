Cette année encore, le Grand marché continue sa formule des paniers fruits et légumes

Après le succès de l’année passée, la formule des paniers fruits et légumes du Grand Marché, est reconduite pour cette année 2018.

Ainsi, le Grand Marché Beauce-Sartigan vendra des fruits et légumes frais provenant de 11 producteurs de la région. La livraison des paniers se fera au Grand Marché et à Beauceville. Pour les entreprises comptant plus d’une dizaine d’employés, une option de livraison sera possible.

Pour vous abonner, ou obtenir plus d’informations, vous n’avez qu’à envoyer un courriel à l’adresse suivante : legrandmarchebce@gmail.com ou leur téléphoner au numéro suivant : 418-313-7596.