L'Appui Chaudière-Appalaches financera 23 projets au cours des trois prochaines années

L'Appui pour les proches aidants d’aînés de Chaudière-Appalaches, organisme de Vallée-Jonction, a annoncé, mardi le 15 mai dernier, qu’une somme de plus de 2,6 M$ servira à financer 23 projets visant le mieux-être de près de 35 000 proches aidants d'aînés sur tout le territoire de la Chaudière-Appalaches au cours des trois prochaines années.

Grâce à l’Appui Chaudière-Appalaches, neuf organismes communautaires et huit coopératives de services à domicile ont commencé à offrir, depuis le 1er avril dernier, un nombre plus important de services d’information, de formation, de soutien psychosocial et de répit.

Précisons que 58 % des sommes, soit 1 503 000 $, serviront à donner du répit à 14 500 proches aidants d’aînés.



De 2012 à 2017, l’Appui pour les proches aidants d’aînés de Chaudière-Appalaches a financé 40 projets de services aux proches aidants. pour une somme totale de 2 644 550 $. Au total, 16 400 proches aidants d'aînés ont été rejoints par le biais de ces projets.

L'Appui Chaudière-Appalaches



La mission de l'Appui pour les proches aidants d'aînés Chaudière-Appalaches, créé en 2011, est de contribuer au soutien des proches aidants qui fournissent, sans rémunération, des soins et du soutien régulier à domicile à des personnes aînées ayant une incapacité significative ou persistante, susceptible de compromettre leur maintien à domicile.

Les objectifs de cet organisme de la Beauce sont de mobiliser les partenaires de la région et d’améliorer les services d'information et de formation, de soutien psychosocial et de répit destinés aux proches aidants de personnes aînées.