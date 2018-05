Des ventes de garage dans 10 municipalités de la Beauce simultanément

Plusieurs municipalités de la région offriront prochainement à leurs citoyens la possibilité de réaliser une grande vente de garage lors de la Fête des voisins, qui se tiendra les 9 et 10 juin prochains.

Les dix municipalités participantes en Beauce seront Saint-Simon-les-Mines, Notre-Dame-des-Pins, La Guadeloupe, Saint-Gédéon-de-Beauce, Saint-Benoît-Labre, Saint-Éphrem-de-Beauce, Saint-Évariste-de-Forsyth, Saint-Honoré-de-Shenley, Saint-Philibert et Saint-Théophile.

Le fonctionnement sera propre à chaque municipalité. Aucune demande de permis ne sera exigée. Voici un aperçu des dates et des lieux où se dérouleront les ventes de garage pour chaque municipalité :

Saint-Évariste-de-Forsyth

Les 9 et 10 juin 2018, dans des résidences privées de la municipalité ou au centre aquatique et récréatif de la Haute-Beauce.

Saint-Benoît-Labre

Les 9 et 10 juin 2018, dans des résidences privées de la municipalité ou à l’hôtel de ville.

Saint-Théophile

Les 9 et 10 juin 2018, à la boutique L Créa de la municipalité.

La Guadeloupe

Les 9 et 10 juin 2018, dans des résidences privées de la municipalité.

Saint-Gédéon-de-Beauce

Le 9 juin 2018, remis au 10 juin s'il y a de la pluie, dans des résidences privées de la municipalité ou à l'église, en collaboration avec le comptoir du clocher.

Saint-Honoré-de-Shenley

Les 9 et 10 juin 2018, dans des résidences privées de la municipalité.

Notre-Dame-des-Pins

Le 9 juin 2018, dans des résidences privées de la municipalité.

Saint-Simon-les-Mines

Le 9 juin 2018, dans des résidences privées de la municipalité.

Saint-Philibert

Le 9 juin 2018, au camping Luciole de la municipalité.

Saint-Éphrem-de-Beauce

Les 9 et 10 juin 2018, dans des résidences privées, au pavillon de l’aréna, ou au centre multifonctionnel de la municipalité (dimanche seulement).

Les gens qui souhaitent obtenir plus de détails au sujet de ces ventes de garages sont invités à contacter la municipalité concernée et à demander la ressource en loisirs et culture.

Il est également possible de consulter les pages Facebook des municipalités participantes ou encore leur site Web pour en apprendre davantage.