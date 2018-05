Dons des employés de Maxi Métal à la Fondation Santé Beauce-Etchemin

Le propriétaire de Maxi Métal, monsieur Danny Dufour, et ses employé se disent fiers d’appuyer la cause de la santé. Ils ont versé à la Fondation Santé Beauce-Etchemin un don de trois mille six cents dollars (3 600 $).

Ce don recueilli semaine après semaine, par le biais de retenues à la source chez les travailleurs participants et doublé grâce à l’implication de l’entreprise, servira à l’acquisition d’un lit électrique pour aider les patients de l’Hôpital de Saint-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches.

La Fondation a tenu à remercier très sincèrement les employés et l’entreprise Maxi Métal pour cet élan de générosité et cet appui constant visant à prendre soin de l’ensemble de la communauté en matière de santé.