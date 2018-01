La Fondation Santé Beauce-Etchemin poursuit sa campagne de financement

La campagne de financement de la Fondation Santé Beauce-Etchemin se poursuit jusqu’au 31 mars, dont l’objectif est de 400 000 $.

« L’acquisition du système de tomosynthèse en radiologie à l’Hôpital de Saint-Georges favorisera davantage le dépistage du cancer du sein. Voilà pourquoi nous invitons l’ensemble de la population et toutes les entreprises à faire leur part. Votre générosité nous permet de faire une différence », a souligné la présidente de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, Manon Veilleux.

Cette machine permettra la détection de ce cancer qui touche une femme sur neuf.

Des équipements médicaux sont également requis dans plusieurs secteurs du centre hospitalier, dont les consultations externes, l’électrophysiologie, l’inhalothérapie, la médecine de jour, l’urgence et la chirurgie.

Certains appareils iront aux CLSC et dans les centres d’hébergement de Beauceville et de Saint-Georges afin d’aider plus particulièrement nos aînés.

Il est possible de faire un don en ligne au www.fondationsatebe.com en cliquant sur la section « Faire un don ».