Maladie mentale : Le Rappel a tenu son 4e défilé de mode

Le 17 mai dernier, l’organisme Le Rappel a tenu sa 4e édition de son défilé de mode. Le but de l'évènement est de faire vivre une expérience enrichissante aux membres qui vivent avec la maladie mentale.

Le fait de défiler sur la scène des vêtements des boutiques participantes leur procure une fierté, aide à la gestion du stress, à la concentration, développe leur sens du travail d’équipe et leur capacité d’adaptation. De plus, ils ont la chance de recevoir les services de coiffeuses, maquilleuses et photographe tout à fait gratuitement.

Cette année, le thème du défilé de mode était sous la bannière des 25 ans du Rappel. Les services offerts par l’organisme Le Rappel ont été détaillés sous trois volets; le volet Groupe d’Entraide, le volet du SDME (Service de Développement et du Maintien en Emploi) et le volet de L’Atelier socioprofessionnel. Des témoignages de membres ont été entendus, tout particulièrement celui d’une employée du Rappel qui est un modèle de résilience, de persévérance au sein de l’équipe. Elle a livré un message d’espoir aux gens atteints lors de cette soirée et a levé les barrières face aux préjugés entourant la maladie mentale.

À lire également :