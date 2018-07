40 personnes âgées de Vallée-Jonction expulsées de leur résidence

Comme plusieurs personnes de la région de Chaudière-Appalaches, l’équipe de l’Association coopérative d'économie familiale Appalaches-Beauce-Etchemins (ACEF-ABE) a été particulièrement choquée par ce qui est arrivé à 40 résidents aînés de Vallée-Jonction qui ont dû quitter rapidement leur résidence le 24 mai, après avoir été informés de la situation à peine 48 heures avant la fermeture de l’établissement.

L'ACEF-ABE ne remet pas en question les difficultés pour les propriétaires de résidences de recruter de la main-d’œuvre qualifiée en nombre suffisant pour maintenir le niveau de service requis. Cependant, c’est évidemment la manière cavalière et le délai beaucoup trop court donné aux résidents et à leurs familles (ainsi qu’aux intervenants du CISSS concernés) pour s’organiser et trouver les solutions appropriées qu'elle trouve décevants.

Julie Bernier, dont un parent était dans cette résidence, a affirmé ceci : « C'est la panique, car nous devons relocaliser notre mère de 86 ans, déménager et trouver un autre endroit. En plus de bousculer leur univers, le manque de ressources, c'est faire subir un stress immense à ces gens. Certains vont perdre leurs amis, leur village, etc. C'est sauvage. »

« Le propriétaire a agi de façon irresponsable en mettant fin unilatéralement aux baux de ses résidents, ce qui est inacceptable, immoral et illégal, s’est indigné François Décary, directeur de l’ACEF-ABE. C’est d’autant plus déplorable que ces résidents sont très âgés. Nous les invitons d’ailleurs, eux et leurs familles, à faire valoir leurs droits. »

À lire également :