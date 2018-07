Une deuxième édition réussie pour le « 80 des Etchemins »

C’est le samedi 26 mai 2018 que se déroulait le « 80 des Etchemins ». Cet événement à vélo a été mis sur pied par les élèves de quatrième secondaire du programme Monde Cultures et Langues de l’École des Appalaches de Sainte-Justine, encadrés par Michaël Giroux, enseignant, et par Marie-Hélène Rodrigue, animatrice à la vie spirituelle et l'engagement communautaire.

Dans le cadre de leur programme enrichi, ces étudiants on dû reprendre le flambeau du « 80 des Etchemins » qui avait pour but de valoriser l’implication communautaire et le dépassement de soi. De plus, cet événement, qui est une randonnée à vélo, avait pour but de rejoindre différentes municipalités de la région.

Différents départs étaient offerts aux participants. Il y avait le 23, le 37, le 47 et, non le moindre, le 83 km. Le premier départ se faisait à 7 h 30.

Le « 80 des Etchemins » a remis entièrement ses profits aux sports de l’école des Appalaches et à son programme MCL. Le montant amassé sera annoncé prochainement.

Il y aura une troisième édition l'an prochain.

À lire également :