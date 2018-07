La 31e édition du Tournoi du coeur amasse 23 125 $

C’est le vendredi 25 mai qu’avait lieu le 31e Tournoi du coeur de la Fondation du coeur Beauce-Etchemin. Sous la présidence d’honneur de M. Donald Paquet, directeur général de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, l’événement-bénéfice a rapporté la somme de 23 125 $.

« Notre objectif était d’amasser 20 000 $ et nous l’avons atteint, même dépassé. Ce tournoi est un beau travail d’équipe et nous sommes plus qu’heureux du résultat. Merci à tous les participants et à tous les donateurs d’avoir contribué au succès de cette édition », mentionne M. Denis Bolduc, président de la Fondation du coeur.

Pour l’édition 2018, ce sont 144 joueurs qui ont pris part au tournoi se déroulant au Club de golf de Saint-Georges. À eux s’ajoutent les nombreux donateurs et bénévoles qui ont contribué au succès du tournoi. Les fonds amassés permettront à la Fondation d’assurer le développement et la pérennité du Pavillon du coeur en plus de soutenir les programmes et les activités de prévention, de réadaptation et de maintien du Pavillon offerts aux gens souffrant de maladie chronique ou à risque de l’être.

Quant au président d’honneur, M. Donald Paquet, celui-ci remercie tous les donateurs qui ont accepté de participer au tournoi :

« C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté la présidence d’honneur de la 31e édition du Tournoi du coeur. Trop de personnes fragilisées par les maladies cardiovasculaires, pulmonaires ou chroniques. Parmi ces gens touchés, on retrouve un membre de notre famille, un ami, un collègue. En acceptant de participer à ce bel événement, nous contribuons à améliorer la vie de ceux qui nous sont chers. », ajoute-t-il.

La Fondation du coeur tient à remercier tous les participants et les donateurs pour leur générosité sans égard. Elle remercie également les bénévoles qui s’investissent de tout coeur dans chacun de ses événements. Rappelons que la Fondation est présentement en campagne annuelle de financement pour réaliser quatre projets lui tenant à coeur : bonifier le Fonds de prévention ainsi que le Fonds Accès Santé, contribuer au développement du Programme SANTÉ en milieu scolaire et investir dans le développement du nouveau point de service du Pavillon du coeur Beauce-Etchemin, à Notre-Dame-des-Pins. Tous ceux qui souhaitent contribuer à la campagne peuvent faire un don en ligne sur le site de la Fondation du coeur.