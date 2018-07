Pierre-Paul Grondin se distingue au Super gala de boxe

La Fondation Santé Beauce-Etchemin tient à remercier monsieur Pierre-Paul Grondin qui, à l’occasion de son premier combat de boxe lors du Super gala de boxe de Saint-Côme, présenté le 26 mai dernier à l’aréna, a choisi de soutenir la cause de la santé.

Grâce à ses efforts et à son dévouement personnel, un montant de quatre mille sept cent quarante-cinq dollars (4 745 $) a été remis à la fondation. Le don ira à l’achat d’équipements médicaux pour soutenir le travail du personnel et des médecins. Monsieur Grondin et son adversaire, Philippe Paquet ont reçu le trophée du meilleur combat de la soirée.

« Étant employé de l’Hôpital de Saint-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches depuis 11 ans, dont 5½ ans comme infirmier au bloc opératoire, c’était un choix tout naturel pour moi de supporter la fondation. Ma mère a elle-même bénéficié de soins de santé à l’hôpital. C’est donc ma façon de redonner à la communauté ! », a précisé monsieur Grondin.

« Je remercie le docteur Simon Drouin. Il m’a mis en contact avec l’équipe de la fondation et j’ai eu un très bon encadrement. Merci. Enfin, merci à tous ces gens qui ont cru en moi et qui m’ont appuyé dans cette aventure », a-t-il poursuivi.

Afin de se préparer pour son combat, monsieur Grondin a pu compter sur le soutien et les conseils de son entraîneur, monsieur Mike Breton. Il a dû changer sa diète, son entraînement et sa routine de vie personnelle.

Rappelons qu'il s'est incliné devant son adversaire Philippe Paquet, qui combattait pour la Maison de naissance Mimosa, par une décision unanime des juges.

À lire également :