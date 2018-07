Hubert Poulin victorieux au 5e Super gala de boxe Dooly's

Le samedi 26 mai dernier, à l'aréna de Saint-Côme-Linière, s'est tenue la cinquième édition du Super gala de boxe Dooly's. Plusieurs centaines de personnes ont assisté aux 14 combats de la soirée, y incluant à la grande finale de Hubert Poulin, qui a remporté son pari.

« Il y a toujours des annulations, mais là c'est exceptionnel », nous a confiés Éric Gosselin, coorganisateur, après l'événement.

En effet, celui qui devait affronter Hubert Poulin, Evangelos Frangos, s'est désisté la veille. Le combattant beauceron de 195 lbs a finalement affronté Gabriel Vigneault (210 lbs) du club Team Baska de Victoriaville. Celui-ci s'est incliné 29-28 après les trois rounds et Hubert Poulin a gagné.

« On ne sait jamais à quoi s'attendre quand ton adversaire annule la veille à 21 h. On s'était préparé pour un gaucher. Avec un tel avis de dernière minute... Rendu là, on s'est adapté à partir du premier round. On n'a pas pu se préparer à l'entraînement, on ne s'entraîne pas le matin d'un combat », a affirmé après son combat Hubert Poulin, qui s'attendait à affronter un gaucher, Frangos, un Cubain de Montréal.

« J'avais promis la victoire à mes deux petites filles. Tu ne veux jamais mentir à tes enfants, hein ? Je pense que c'est la promesse qui me tenait le plus à coeur. Je suis fier de moi d'avoir tenu ma promesse », a-t-il aussi déclaré.

Il a félicité son adversaire d'avoir accepté le défi à la dernière minute.

Les autres combats

Le combat qui opposait Philippe Paquet à Pierre-Paul Grondin a été celui qui a le plus captivé l'attention des spectateurs, non seulement parce que chacun d'entre eux avait amené beaucoup de partisans, mais aussi parce que la force des coups a été à la hauteur de leur énergie. Paquet a gagné par décision unanime des juges. Les deux combattants, qui prenaient part à un combat-bénéfice, ont été capables d'amasser 5000 $ et 1600 $. Ces deux sommes seront remises à la Fondation Santé Beauce-Etchemin et à la Maison de naissance Mimosa. Ils ont aussi remporté le prix du combat de la soirée.

En demi-finale, Simon « The butcher » Boucher (Aly) s'est incliné devant son adversaire Jonathan Bourget (Energybox) après trois rounds. Ce dernier a gagné par victoire préventive.

David Lafrance (Uniboxe Beauce) s'est vu remettre le trophée du meilleur combattant. Il a devancé son adversaire Jimmy Gauthier (Energyboxe) par la marque de 30-27. Renée-Lydia Poulin (Aly) a vaincu Jessy Turcotte (Uniboxe Beauce) par décision unanime des juges (30-27).

Les quatre premiers combats mettaient en scène des enfants du primaire (les coups à la tête n'étaient pas permis) et les autres combats d'exhibition senior ont vu monter dans l'arène les Hendrick Dionne (Sampa Beauce), Tomy Konning (Uniboxe Beauce), Alex Gagné-Poulin (Sampa Beauce) et Nicolas Roy (Sampa Beauce).

