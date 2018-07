Article commandité

L’ongle incarné (en jargon médical « onychocryptose ») est un souci de santé assez fréquent. Il peut notamment se produire lorsqu’une petite pointe d’ongle pousse dans la chair du doigt. Une malformation de l’ongle et le port de chaussures trop serrées peuvent également en être à l’origine. Pouvant aussi bien toucher les doigts de la main que les orteils, les ongles incarnés sont souvent douloureux et provoquent des rougeurs, voire s’infecte. Il est donc essentiel de les soigner aussi tôt que possible, pour éviter une aggravation ! Voici comment traiter naturellement un ongle incarné.

Appliquer de l’ail ou de l’oignon

Si votre ongle incarné vous fait beaucoup souffrir, vous pouvez facilement appliquer de l’ail ou de l’oignon, riches en soufre. Connus pour leurs propriétés antibiotiques, anti-inflammatoires et calmantes, ces bulbes aromatiques peuvent aussi limiter le développement des bactéries et des champignons.

Voici deux techniques, à utiliser selon vos préférences :

Ail : dans un mortier, écrasez une gousse d’ail épluchée et déposez cette pâte sur votre ongle. Couvrez bien avec un bandage et laissez poser toute la nuit. Renouvelez l’opération tous les soirs, jusqu’à ce votre problème soit réglé !

Oignon : épluchez un demi oignon et mixez-le avec 5 gouttes de jus de citron. Filtrez la mixture à travers un tissu, en récupérant bien tout le jus. Appliquez sur l’ongle avec un coton, deux fois par jour jusqu’à ce que vous n’ayez plus mal.

Faire des bains avec du sel d’Epsom

Ensuite, vous pouvez également faire des bains avec du sel d’Epsom. Provenant d’Epsom (en Angleterre), il est particulièrement apprécié en cosmétiques, grâce à ses propriétés. Ces petits cristaux blancs sont en effet riches en magnésium et en sulfate, deux composés qui aident les tissus à se détendre et réparent les cuticules. Ce qui empêche les ongles de s’incarner !

Pour en faire un bain, faites chauffer 2 litres d’eau à 37°C. Versez un quart de tasse de sels d’Epsom et trempez vos pieds pendant 15 minutes. Séchez-les soigneusement et enveloppez-les dans des chaussettes. Faites de même avec vos mains.

Ces recettes de grand-mère devraient rapidement calmer votre ongle incarné. Mais si ces techniques naturelles ne vous soulagent pas, il vaut mieux prendre rendez-vous chez un podiatre à Montréal. Il pourra éventuellement rectifier votre ongle incarné et vous prescrire un traitement plus adapté à votre situation.