Piqûres de tiques et de moustiques : le ministère de la Santé appelle à la prudence

Avec l’arrivée de l’été, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) invite la population à redoubler de vigilance face aux piqûres de tiques et de moustiques, qui peuvent transmettre différentes maladies, dont la maladie de Lyme, le virus du Nil occidental (VNO) et les virus du sérogroupe Californie (VSC).

Pour limiter les risques, le MSSS recommande des mesures de prévention simples à adopter lors des activités en plein air.

Pour se protéger des moustiques :

• Utiliser un chasse-moustique contenant du DEET ou de l’icaridine ;

• Porter des vêtements longs, clairs et légers ;

• Installer des moustiquaires aux fenêtres et entretenir les abris extérieurs ;

• Éliminer les sources d’eau stagnante autour de la maison.

Pour se protéger des tiques :

• Inspecter son corps et celui des enfants après les sorties ;

• Examiner les vêtements, les animaux et l’équipement ;

• Privilégier les sentiers et éviter les hautes herbes ;

• Utiliser un chasse-moustique sur les parties exposées du corps (sauf le visage) ;

• Porter un chapeau, des souliers fermés et des vêtements clairs ;

• Rentrer le chandail dans le pantalon, puis le bas de pantalon dans les chaussettes ;

• Retirer toute tique accrochée dans les 24 heures suivant l’activité.

Le symptôme le plus fréquent de la maladie de Lyme est une rougeur sur la peau qui apparaît dans les jours suivant la piqûre. Elle est généralement indolore et sans démangeaison, mais doit être surveillée de près.

En cas de doute, il est recommandé d’appeler Info-Santé au 811 ou de consulter le site Québec.ca/piqûres.