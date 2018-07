3 causes de l’infertilité

Article commandité

L’infertilité concerne tout autant les hommes que les femmes. Pour 20 % des couples, la stérilité affecte même les deux combinés. La difficulté est que, parfois, aucune cause ne peut être expliquée. Heureusement, de nombreux progrès ont été réalisés par la médecine.

1) Les causes féminines

L’infertilité touche les femmes à partir de 35 ans en raison de la diminution des capacités reproductives. À partir de 40 ans, elles tombent même en dessous de 10 %. Parmi les nombreuses causes, on trouve :

Une ménopause précoce,

Des troubles ovulatoires,

Des lésions sur les trompes de Fallope,

Une endométriose, c’est-à-dire le développement du tissu utérin à l’extérieur de l’utérus,

Des anomalies de l’utérus,

Les maladies sexuellement transmissibles,

Les maladies génétiques,

D’autres maladies comme le diabète, le cancer, la thyroïde, l’asthme,

La dépression ou des problèmes psychologiques.

2) Les causes masculines

L’homme est responsable pour 60 % des causes d’infertilité même si théoriquement il peut avoir des enfants tout au long de sa vie. Les causes sont néanmoins plus simples à repérer :

Des problèmes d’érection,

Une mauvaise qualité du sperme ou une quantité insuffisante,

Une courbure trop prononcée du pénis ou une altération du tractus génital qui empêche le dépôt de sperme au fond du vagin,

Une obésité morbide.

3) Les facteurs environnementaux

Nos modes de vie influent sur la stérilité. Des facteurs comme la consommation de tabac, d’alcool ou de drogues sont délétères. L’excès de poids ou, à l’inverse, une trop grande maigreur chez la femme menacent également la fertilité.

Certaines études menées depuis la deuxième moitié du 20e siècle montrent que les substances toxiques auxquelles nous sommes exposés impactent la fonction de reproduction, les pesticides notamment, mais aussi la pollution de l’air. Pour mettre toutes les chances du bon côté, il faut donc privilégier une alimentation biologique. Sinon, les fruits et légumes doivent être bien lavés et épluchés. Chez l’homme, la mauvaise qualité du sperme peut être le résultat d’une exposition aux métaux lourds (mercure, plomb, arsenic…).

Si la grossesse n’arrive pas au bout de 18 mois à 2 ans, il y a lieu de faire une évaluation dans une clinique de fertilité. Des tests d’ovulation et un bilan hormonal seront mis en œuvre pour la femme et un spermogramme sera effectué pour l’homme. Selon les résultats, le couple sera peut-être dirigé vers d’autres spécialistes (endocrinologue, urologue, généticien, psychologue…).

Les plus âgés, après 40 ans, n’ont aucune raison d’attendre un si long délai, il vaut mieux qu’ils consultent rapidement.