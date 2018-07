Résultats du concours de saut à la corde de la CSBE

Dans le but de promouvoir l’activité physique, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin a organisé un concours de sauts à la corde s'adressant aux élèves de 3 e et 4 e années du primaire. Après un entraînement de plusieurs semaines, les élèves devaient effectuer le plus grand nombre de sauts en une minute.

Celles et ceux qui ont réussi 100 sauts et plus en 3e année et 110 sauts et plus en 4e année ont reçu un macaron. De plus, nous avons remis des prix aux trois meilleures sauteuses, aux trois meilleurs sauteurs et à la classe ayant obtenu la meilleure moyenne de chaque niveau, parmi la CSBE. Cette année, 26 écoles du primaire ont participé avec près de 1 500 élèves participants et nous avons distribué 295 macarons. Vous trouverez les résultats complets sur le site Web de la CSBE à l’endroit suivant :

www.csbe.qc.ca

Les résultats en bref

Dans la catégorie des meilleures sauteuses, les premières places ont été remportées par Gabrielle Dallaire de l'école du Petit Chercheur avec 161 sauts pour les 3 e années. Du côté des 4 e années, la première place a été chaudement disputée pour arriver ex aequo par Alexia Côté de l'école de la Tourterelle, Kimberly Brousseau Caron de l'école Arc-en-Ciel et Mia Labrecque de l'école l'Aquarelle avec chacunes 166 sauts.

Pour les garçons, les meilleurs sauteurs ont été Émile Laflamme de l'école Éco-Pins avec 178 sauts et Mathéo Turgeon de l'école l'Aquarelle avec 180 sauts, tous deux respectivement en 3 e et 4 e années.

Dans les classes ayant obtenues les meilleures moyennes, la classe de Mme Karen Golden de l'école l'Envolée s'est hissée en première place pour le 3 e années et ce fut celle de Mme Mélanie Houle de l'école la Tourterelle qui emparée de cette position pour les 4 e années.

Un impact positif