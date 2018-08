Deux municipalités reçoivent une aide gouvernementale suite aux pluies abondantes du 27 juillet

Le cabinet du ministre de la Sécurité publique a annoncé aujourd’hui que deux municipalités auraient droit à une aide financière après les ravages causés par les pluies diluviennes du 27 juillet dernier. En effet, les sinistrés de Saint-Robert-Bellarmin et d’Audet, municipalités situées à la limite des frontières de la Beauce, sont admissibles au Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents.

« Lors de cet événement, les administrations municipales touchées ont rapidement fait le nécessaire pour assurer la sécurité de la population. Le gouvernement du Québec a donc autorisé cette aide financière pour permettre à ces municipalités et aux citoyens sinistrés de réparer les dommages causés par ces pluies abondantes », mentionne Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal.

Le Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents vise à soutenir les municipalités, leurs citoyens et les entreprises qui ont été victimes d’un sinistre ainsi que les organismes ayant prêté aide et assistance lors d’un sinistre. Il constitue une aide de dernier recours, notamment pour réparer certains dommages aux résidences principales, aux entreprises et aux infrastructures municipales essentielles. Les fonds peuvent également servir à indemniser les municipalités pour les dépenses additionnelles aux dépenses courantes, occasionnées par la mise en place de mesures préventives temporaires, de mesures d’intervention ou de mesures de rétablissement.