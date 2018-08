L'Accélateur numérique culturel, un nouveau projet innovant

Le Conseil de la culture dévoile, en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications, L’Accélérateur numérique culturel, un projet d’accompagnement destiné aux organismes culturels professionnels à but non lucratif et aux artistes ou artisans professionnels. Réfléchi en trois temps, ce projet se déploiera de septembre à décembre 2018 pour favoriser, entre autres, les initiatives en découvrabilité, en commercialisation et en marketing de contenu. En fin de parcours, un heureux élu remportera 15 000 $ pour concrétiser son projet numérique.

Les trois phases de l’Accélérateur, abordées à la pièce ou selon une démarche globale, permettront aux acteurs culturels professionnels de la Capitale-Nationale ou de Chaudière-Appalaches d’améliorer leur compréhension du numérique et de ses enjeux, d’être mieux outillés ou de bénéficier d’un accompagnement ciblé ou personnalisé pour la mise en œuvre de projets numériques structurants.

« Conceptualisé et porté par le Conseil, ce projet inédit est une solution concrète pour la mise en œuvre de projets numériques, quel que soit le niveau de connaissances ou de compétences des participants. Cette démarche est une chance à saisir pour quiconque veut entreprendre ou poursuivre sa transition vers le numérique. »

- Marc Gourdeau, président du Conseil de la culture

Un projet en trois phases



Phase 1.



Les journées d’éveil et d’appropriation, reposant sur le partage d'expérience, seront animées par des acteurs de la communauté issus de différentes disciplines. Ces derniers présenteront des projets numériques structurants, de plus ou moins grande portée, qui permettront aux participants d’avoir une meilleure compréhension des étapes d’idéation et de mise en œuvre d’un projet numérique.

En Capitale-Nationale:

19 septembre 2018

Complexe des Petites Franciscaines de Marie, Grande salle 6213. 63, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2J7

En Chaudière-Appalaches:



20 septembre 2018

Lab Lieu de création, Grande salle de réunion. 264, rue Assise, Vallée-Jonction (Québec) G0S 3J0

Phase 2.

Cette nouvelle phase sera l’occasion pour les acteurs culturels de développer un projet concret grâce à l’accompagnement d’une brigade de six experts en résidence au Centre Alyne-LeBel. Les protagonistes seront accompagnés pour cibler les étapes à franchir, les obstacles à identifier et les solutions à envisager afin de réaliser leur projet. La brigade travaillera également avec les participants autour de problématiques communes.

20 et 21 novembre 2018 (et le 22 novembre si la demande le justifie)

Centre Alyne-LeBel

310, boulevard Langelier

Québec (Québec) G1K 5N3



Phase 3.



Des projets conceptualisés lors des deux phases précédentes, ou en marge de celles-ci, seront présentés par les acteurs culturels eux-mêmes à un jury composé d'experts reconnus. Ce dernier aura pour mandat de sélectionner le projet le plus rassembleur et porteur et de lui allouer une somme de 15 000 $ pour sa concrétisation. Dans une formule de compétition et ouverts au public, les pitches seront une occasion pour les acteurs culturels de prendre le pouls de ce qui se fait dans le milieu. La phase compétition se clôturera par un festif 5 à 7 où sera dévoilé le lauréat de la bourse.

Un appel à projets sera lancé le 16 octobre 2018 afin d’effectuer une présélection des projets qui seront présentés devant le jury.

13 décembre 2018

Le Camp

125, boulevard Charest Est, 2e étage

Québec (Québec) G1K 3G5

Pour plus d’information sur l’Accélérateur numérique culturel, visitez le site Web du Conseil de la culture au www.culture-quebec.qc.ca.