Une hausse de près de 2,8 % des inscriptions au Cégep Beauce-Appalaches

Depuis les deux dernières années, le Cégep Beauce-Appalaches (CBA) note une augmentation significative de sa clientèle. Le 17 août dernier, les quelque 819 étudiants en première session ont eu l’occasion de rencontrer leurs enseignants et les divers intervenants lors de la journée d’accueil. Au total, ce sont 1674 étudiants et étudiantes qui fréquenteront l’un des trois centres du Cégep Beauce-Appalaches (Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic), soit une augmentation de près de 2,8 % par rapport à l’année dernière.

L’institution collégiale a également accueilli 19 étudiants internationaux originaires de l’île de la Réunion et de la France. Ceux-ci étudient principalement dans les programmes techniques de comptabilité et gestion, éducation à l’enfance, éducation spécialisée et Technologie du génie civil.

« Le recrutement international étant une priorité en 2018, le Cégep Beauce-Appalaches intensifiera ses actions en ce sens avec l’embauche prochaine d’un coordonnateur ou d’une coordonnatrice à l’international », indique M. Pierre Leblanc, directeur général du Cégep Beauce-Appalaches.

Soulignons que les filles composent 62 % de la fréquentation totale du Cégep Beauce-Appalaches.

Le Centre d’études collégiales de Sainte-Marie plus populaire que jamais

Avec une hausse de la clientèle de près de 20 % (239 étudiants en 2018 par rapport à 198 en 2017), le Centre d’études collégiales de Sainte-Marie a depuis longtemps surpassé les prévisions les plus optimistes. En raison de sa grande popularité, des dispositions d’aménagement ont dû être prises pour contrer le manque d’espace. Les étudiants du programme de Sciences de la nature utiliseront des locaux aménagés pour les besoins de l’enseignement au CIME situé sur la route Cameron.

Un avis d’intention pour la construction d’un nouvel édifice a été lancé au début du mois d’août afin de répondre aux besoins croissants du Cégep. Des discussions sont en cours pour concrétiser le projet d’agrandissement.

« Nous avons aussi fait la demande auprès du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) pour l’implantation de deux nouveaux programmes techniques qui répondront très certainement aux besoins de la région », mentionne Mme Lison Chabot, directrice des études du Cégep.

20 ans, ça se fête!



Le Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic fêtera quant à lui ses 20 ans d’existence au cours de l’année 2018-2019. Plusieurs activités seront organisées pour souligner cet événement. Ce sera l’occasion pour la population et les intervenants du milieu socio-économique de la région de démontrer leur appartenance et leur engagement envers le Centre. La programmation sera communiquée prochainement. Une subvention de 2 119 951 $ a été accordée pour répondre aux besoins de fonctionnement du Centre au cours des dix prochaines années dont l'accès à la médiathèque Nelly-Arcand et l'accès aux laboratoires de sciences à la Commission scolaire des Hauts-Cantons.

Nouveautés 2018-2019



Plusieurs nouveautés en lien avec l’offre de formations sont à souligner au Cégep Beauce-Appalaches pour l’année 2018-2019. Le programme de Techniques de comptabilité et de gestion, cheminement bilingue, nouveau programme offert par le Cégep en partenariat avec le campus St-Lawrence de Québec du Champlain Regional College, accueille 17 nouveaux étudiants pour la session d’automne à Sainte-Marie.

Le Cégep Beauce-Appalaches offre également l’Alliance Sport-Études (ASE) à sa clientèle afin de favoriser la réussite scolaire et sportive.

De plus, les programmes de Technologie du génie industriel et Gestion des communications graphiques sont maintenant offerts en formule d’apprentissage en milieu de travail (AMT). Cette nouvelle approche pédagogique permet aux étudiants de vivre une partie de leur formation en milieu de travail et d’être en contact direct avec les intervenants, une approche innovante et axée sur des apprentissages concrets et formateurs.

Notez qu’il est encore possible de s’inscrire à la session d’automne en admission tardive jusqu’au 24 août. Les gens intéressés doivent se présenter en personne au bureau des admissions du Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges, Sainte-Marie ou Lac-Mégantic pour déposer leur demande d’admission dans l’un des 17 programmes ouverts à la session d’automne.