Les appartements « Au coeur de vous » ont inauguré leur terrasse

Le 20 août dernier, les appartements « Au coeur de vous » ont procédé à l'inauguration de l'aménagement de leur terrasse extérieure.

« Au coeur de vous » regroupe 16 logements pour personnes atteintes de déficiences diverses et existent depuis juillet 2014. C'est la Corporation Loge-Toit Beauce, un organisme voué au développement de logements adaptés, qui est responsable de l'opération de ces appartements.

L'aménagement de la cour et l'achat du gazebo ont été rendus possibles grâce à deux activités d'autofinancement organisées par les locataires et leurs parents, dont une vente de garage et une soirée dansante animée gratuitement par le Duo Francine et Raymond de Saint-Georges.

Ceux deux activités ont permis d'amasser près 3 300 $. La Corporation Loge-Toit Beauce a fourni une aide financière de 7 700 $.

« Nous remercions la population d'avoir contribué en participant aux activités de financement », mentionne la Corporation Loge-Toit Beauce dans un communiqué de presse.

Précisons que ces appartement sont situés au 541, 80e Rue, à Saint-Georges.