AVIS | AGA de la Corporation de la Véloroute de la Chaudière

La Corporation de la Véloroute de la Chaudière nous a informé qu'elle tiendra son assemblée générale annuelle des membres (AGA) le 13 septembre prochain. La rencontre aura lieu à 15 h à la salle Pierre-Maurice-Vachon du Centre administratif de La Nouvelle-Beauce (700, rue Notre-Dame Nord, à Sainte-Marie).

« L’assemblée est convoquée aux fins de recevoir et d’approuver les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et de procéder à l’élection des administrateurs pour le prochain exercice et de discuter de toute question additionnelle pouvant être légalement soumise à l’assemblée », mentionne la Corporation dans son avis.

Cet avis a été émis par ordre président du conseil d’administration, monsieur Gaston Lévesque.