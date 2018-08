La campagne Libère-toi du CALACS se poursuit

La campagne « Libère-toi » du CALACS Chaudière- Appalaches qui avait été lancée en mai dernier avec une série de capsules vidéo se poursuit avec deux activités de financement annuelles.

Parmi les deux activités de financement, l’organisme propose un cocktail dînatoire sous la forme d’une soirée dégustation « Menu du terroir ». Celui-ci comprendra des bouchées qui seront préparées par le chef Bruno Hippeau et ses étudiants du programme de cuisine au Centre de Formation des Bâtisseurs.

Les bouchées seront créées à partir des produits offerts par des producteurs agro-alimentaires de Chaudière-Appalaches pour former un menu des plus intéressants. L’événement aura lieu le 18 octobre dans l’ancien Monastère de l’Abbaye de Val Notre-Dame à St-Benoît-Labre. La soirée sera agrémentée d’un encan silencieux et d’uneanimation surprise. Les billets sont en vente au coût de 75$ sur le site Internet et la page Facebook de l’organisme. Il est également possible de les acheter par téléphone 418-774-6856.

Une autre façon de soutenir l’organisme est de se procurer un bijou de la nouvelle collection créée spécialement pour l’organisme par Créations MJ. Chaque collier est vendu au coût de 20$. Il est possible de les commander en ligne sur le site Internet de l’organisme (www.calacsca.qc.ca), sur sa page Facebook (https://www.facebook.com/calacschaudiereappalaches/) ou directement en vous rendant au bureau du CALACS à Beauceville ou chez Ancora Bar Corporel (https://www.facebook.com/Ancorabarcorporel/) sur la 1ère avenue à St-Georges.

Le CALACS Chaudière-Appalaches offre des services spécialisés aux victimes d’agression sexuelle et à leurs proches, afin de les soutenir et de les aider à surmonter les conséquences psychologiques liées à un événement traumatique. L’organisme détient une expertise en agression sexuelle et poursuit le développement de ses services continuellement.