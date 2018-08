Soupe populaire : un succès pour la Banque alimentaire

La B anque alimentaire Moisson Beauce est un organisme de bienfaisance qui œuvre depuis 1994 pour le respect du droit fondamental à se nourrir. Chaque mois, ce sont 15 690 personnes qui reçoivent de l’aide alimentaire dont plus du tiers sont des enfants.

Grâce à ses programmes de récupération, de transformation et de distribution, l’organisme a distribué en 2017 plus de 643 000 kg de denrées et autres produits essentiels,représentant une valeur monétaire de plus de 4,2 millions de dollars, par l’entremise des 64 organismes communautaires accrédités des régions de la Chaudière-Appalaches et du Granit.