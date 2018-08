Reprise des activités du Club Toastmasters de St-Georges

Le Club Toastmasters de St-Georges reprendra bientôt ses activités dans un nouveau local. En effet, c’est mercredi le 5 septembre prochain que la première rencontre hebdomadaire de l’automne aura lieu au Centre Culturel Marie-Fitzback de Saint-Georges. Pour cette première rencontre, il est souhaité de réserver vos places.

Lors de cette réunion, le club aura 2 conférenciers. Tout d'abord, M. Jean-Yves Barrière, président de Toastmasters St-Georges et président du Centre d’écoute et prévention suicide Beauce Etchemin qui nous donnera 5 clés pour vivre une vie d’abondance.

Suivra ensuite l’Honorable Maxime Bernier, député fédéral de Beauce, un ancien membre Toastmasters, entretiendra l’auditoire sur l’art d’être un bon orateur et les clés pour y parvenir.

20 ième anniversaire

La section Toastmasters de St-Georges va fêter son 20 ième anniversaire de fondation cet automne. C’est à l’été 1998 que la Chambre de commerce de St-Georges a favorisé l’implantation de cet organisme à St-Georges. Depuis ce temps plus de 200 personnes, dont plusieurs personnes d’affaires, de cadres et de professionnels ont pu améliorer leurs techniques de communication et de leadership.

Les rencontres se tiendront tous les mercredis soirs de 19h00 à 20h30 au Centre Culturel Marie-Fitzback, 4e étage, 250, 18 e rue, Saint-Georges.

Toastmasters est une organisation internationale à but non lucratif fondée en 1912 aux États-Unis, formée de bénévoles et comptant plus de 13,000 clubs à travers le monde. Son objectif est d’aider les gens à s’exprimer avec confiance devant un groupe de personnes, à tenir des réunions structurées et productives, à améliorer leur leadership et à développer le sens de la répartie et de la prise de parole à brûle pourpoint.

Pour plus d'informations ainsi que pour réserver vos billets pour la première conférence du 5 septembre prochain, contactez Jean-Yves Barrière, président, jybarriere@live.ca, 418-228-1644 ou encore Gilles Lessard, vice-président, gilesard@globetrotter.qc.ca, 418-228-8263. Visitez également le site Internet de l'organisation ainsi que sa page Facebook.



Internet :

Facebook : Club toastmaster de Saint-Georges de Beauce