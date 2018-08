Soulagez vos douleurs grâce à la thérapie manuelle

Vous souffrez de maux de tête, de douleurs articulaires, de lombalgies ou encore d’arthrose, mais rechignez à prendre des pilules pour améliorer votre situation? Sachez qu’il existe une grande variété de thérapies manuelles qui pourraient traiter vos douleurs, qu’il s’agisse d’un problème chronique ou d’une douleur soudaine. En effet, les thérapies manuelles sont utilisées pour traiter une grande variété de conditions, allant des tendinites aux mauvaises postures, en passant par les céphalées et les hernies discales. Regard sur des pratiques qui sont de plus en plus populaires.

Brève définition

Tout d’abord, il importe de savoir que la thérapie manuelle est une méthode de traitement et d’évaluation employée par une grande variété de médecines douces. Elle consiste à utiliser les mains pour soigner un patient, au moyen de mobilisations, d’étirements, de manipulations et d’exercices. Les professionnels qui l’emploient le font pour ses capacités préventives, mais également thérapeutiques. En effet, cette méthode permet le soulagement et parfois la guérison complète de problèmes récurrents chez les patients (perte de mobilité et d’amplitude); elle permet d’aider aux articulations à retrouver mobilité et fluidité dans leurs mouvements. Son objectif est donc de permettre une plus grande endurance et une plus grande force musculaires et articulaires. Grâce à elle, les patients retrouvent une meilleure qualité de vie et des mouvements effectués tous les jours, qui leur apportaient une douleur chronique (par exemple se pencher pour saisir un objet au sol), peuvent être effectués de nouveau.

Quel spécialiste pour votre problème?

Lorsqu’on se renseigne sur les thérapies manuelles, on constate rapidement qu’il ne s’agit pas d’une spécialité réservée à une profession unique. En effet, de nombreux professionnels y ont recours, comme les kinésiologues, les physiothérapeutes, les chiropraticiens, les ostéopathes, etc. Comme vous pouvez sans doute le deviner, cette méthode est particulièrement prisée des sportifs; elle est utilisée en combinaison avec des séries d’exercices afin que les acquis soient maintenus tout au long des séances avec votre professionnel. Ce dernier vous proposera sans doute également un programme à effectuer à la maison à la suite de vos traitements, afin d’éviter une récidive.

Quel que soit le problème que vous rencontrez, ne tardez pas trop avant de consulter un spécialiste. En effet, à la longue, certains problèmes articulaires peuvent causer des changements importants dans votre posture et votre démarche, en plus de créer une douleur et, dans des cas extrêmes, une perte de fonctions. N’hésitez donc pas à vous renseigner sur les techniques utilisées et à faire confiance à un professionnel pour vous guider dans votre guérison.