Le principe et la classification des grades dans le karaté

Que ce soit parce que votre enfant souhaite que vous l’inscriviez dans une école de karaté, ou parce que vous aimeriez vous-même vous initier à cet art traditionnel, vous devrez tôt ou tard vous intéresser au principe des grades dans le karaté. En effet, les classifications de grades permettent de mieux comprendre ce sport et gèrent la progression des pratiquants au travers des enseignements. Regard sur une pratique ancestrale et sur les techniques associées aux ceintures.

Les grades : historique et couleurs

Autrefois, les arts martiaux japonais se transmettaient de maître à disciple, ce dernier franchissant les différentes étapes d’apprentissage jusqu’à devenir maître à son tour. Il s’agissait donc d’une transmission orale, de maître à élève. Les grades sont un concept plutôt récent, qu’on a vu apparaître à la fin du 19e siècle, et qui s’est développé au cours du 20e siècle jusqu’à atteindre la forme que l’on connaît aujourd’hui. Il existe plusieurs grades qui correspondent au niveau de l’étudiant. Ces derniers sont divisés en deux principales catégories que le pratiquant doit franchir dans l’ordre : les Kyu, puis les Dan.

On progresse dans les Kyu en partant du dernier niveau (ceinture blanche) pour se rendre au premier niveau, qui correspond à la ceinture noire que l’on connaît tous. Dépendamment des écoles, il y a entre 6 et 10 niveaux à franchir pour se rendre jusqu’à l’obtention d’une ceinture noire. Chaque niveau est octroyé par l’école de karaté et peut parfois être sous-divisé en grades, ceux-ci étant représentés par un système de barrettes accrochées sur la ceinture. En général, un élève franchit un niveau par année, mais cela peut varier en fonction des habiletés, de l’âge et du temps de pratique de chaque étudiant. La ceinture noire correspond en fait au premier Dan : le pratiquant est considéré comme ayant acquis les bases du karaté.

Combien d’années d’études de karaté pour chaque grade?

On compte environ 5 à 10 ans de pratique pour obtenir la ceinture noire, mais ce chiffre varie énormément en fonction des paramètres mentionnés précédemment. Au Japon, par exemple, certains élèves obtiennent leur ceinture noire après 3 ans d’études, mais s’entraînent de 2 à 3 heures chaque jour. Un enseignant ne devrait pas avoir moins de 10 ans de pratique derrière la cravate : en effet, avant cela, il est peu probable qu’il maîtrise suffisamment les techniques de base pour pouvoir les enseigner.

Les Dan supplémentaires s’obtiennent sur plusieurs dizaines d’années de pratique, et visent l’harmonie entre le corps et l’esprit grâce à une bonne condition physique ainsi qu’un travail mental rigoureux. La progression d’un Dan à l’autre demande de plus en plus d’années de pratique; à noter que l’âge minimum d’obtention pour la ceinture noire (1er Dan) est de 14 ans.