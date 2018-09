Astuces pour réduire ses déchets... avec le feuillicyclage !

Le feuilli quoi? Le feuillicyclage! De la même façon que vous pratiquez déjà l’herbicyclage, qui consiste à laisser le gazon coupé sur le sol pour l’enrichir de minéraux, vous pouvez pratiquer le feuillicyclage en déchiquetant les feuilles mortes sans les ramasser. Très simple et idéal pour les jardiniers paresseux, il vous fera gagner du temps pour profiter autrement des belles journées d’automne!

Le processus est tellement rapide et facile que vous vous demanderez pourquoi vous avez utilisé le râteau pendant toutes ces années.

ÉTAPE 1 — Passez la tondeuse sur les feuilles sèches sans les ramasser.

Réduisez la hauteur de la tondeuse à 5 centimètres.

Idéalement, commencez la tonte des feuilles dès qu’elles commencent à tomber pour éviter d’avoir à tondre un trop gros volume de feuilles.

Pour un meilleur résultat, utilisez une lame déchiqueteuse, que vous pouvez vous procurer dans une quincaillerie près de chez vous.

Assurez-vous que les brins d’herbe demeurent visibles pour éviter d’étouffer la pelouse.

ÉTAPE 2 — Appréciez votre travail terminé.



Eh oui, vous avez déjà fini. En laissant les feuilles déchiquetées sur votre terrain, vous permettez au sol de bénéficier des nutriments dont il a besoin tout en économisant temps et argent (notamment en frais de collecte d’environ 175 $ la tonne pour votre municipalité ainsi qu’en achat de sacs, d’engrais et de paillis coûteux).

ÉTAPE 3 — Passez le mot.



Partagez donc la bonne nouvelle autour de vous. Les feuilles mortes ne sont pas des déchets : elles redonnent de la vigueur à vos végétaux sans efforts, et ce, gratuitement.

Quant aux jardiniers les plus orgueilleux qui pensent que les résidus de feuilles mortes ne sont pas esthétiques, sachez qu’au printemps prochain, vos feuilles seront déjà décomposées aux trois-quarts. Ne laissez pas votre voisin avoir une pelouse plus verte que la vôtre parce qu’il a adopté le feuillicyclage et vous, non!

Par Christian DesAlliers

Technicien en gestion des matières résiduelles

MRC de La Nouvelle-Beauce