Une réussite pour la 5e édition du Triathlon du Lac-Poulin

La cinquième édition du Triathlon du Lac-Poulin St-Hubert présenté par St-Georges Nissan a connu un vif succès. En effet, 207 participants ont relevé le défi le 18 août. Un nombre record de participation.

Grâce à la participation des partenaires, des participants, des bénévoles et des spectateurs, l’événement sportif a permis de recueillir une somme de 21 416 $. Ce montant, remis à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, servira à l’achat de l’écran « PACS », un équipement médical requis en priorité à l’urgence de l’Hôpital de Saint-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Résultats

Dans la catégorie triathlon individuel homme, les gagnants sont Nicolas Montminy, Felix Guèvremont et Mathieu Boulet. Chez les dames, les gagnantes sont Maïté Galipeau-Théberge, Isabelle Gendreau et Dominique Berthiaume.

Stéphane Lessard, Blaise S. Ratté et Steve Noonan ainsi que Julie Bourque, Chantal Roy et Lucie Bérubé ont remporté les honneurs du duathlon individuel.

Dans la catégorie junior, les gagnants sont Moira Coulombe, Victor Veilleux et Océane Périnet.

Au triathlon « initiation », les vainqueurs sont Jean-Christophe Chartier, Alexandre Chartier et Édouard Bussière.

Du côté des équipes du triathlon, les gagnants sont en 1ère position l’équipe d’Olivier Desmeules-Roy et d’Émilie Pérusse-Lachance, suivie en 2eposition de celle de David Drouin Landry, Vincent Drouin Landry et André Landry. En 3e position se trouve l'équipe d’Emyrose Breton, Myriam Parent et Isabelle Roy.

Au duathlon équipe, en 1ère position, la palme revient à Pradel-D’Olympe Cavé et Elliot Ferland. En 2e position, la palme revient à Daniel Denis et Étienne Denis. En 3e position, elle revient à Sophie Laurendeau, Pascale Pageau et Madeleine Pagé.

Enfin, voir les résultats pour le départ corporatif : en 1ère position, l'équipe de la Polyvalente Saint-François composée de Steve Breton et Bernard Turcotte, en 2eposition celle d'Indigo composée de Raphaëlle Bédard, Sarah Dejaeger et Keven Bédard et en 3eposition celle de Prophysio composée de Bernard Morin, Vicky Paré et Jérôme Bernard.

Le président du comité organisateur s’est dit ravi du résultat et du déroulement de la journée. « Nous sommes fiers d’avoir accueilli plus de deux cents participants. Bravo à tous ceux et celles qui ont relevé le défi ! », a dit monsieur Dominic Drouin.

Pour sa part, la présidente de la Fondation Santé Beauce-Etchemin et mairesse de la municipalité du Lac-Poulin, madame Manon Veilleux a remercié tous les partenaires et les 60 bénévoles. « Grâce à la collaboration de tous, nous pouvons de façon concrète et immédiate améliorer la qualité des soins et services de santé dispensés chez nous, en Beauce-Etchemin », a-t-elle terminé.