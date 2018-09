Le Groupe Espérance et Cancer dévoile son nouveau calendrier

Le Groupe Espérance et Cancer conviait ce matin les journalistes et la population à une conférence de presse pour dévoiler son nouveau calendrier 2019. Cette année, 13 femmes ont accepté de se prêter au jeu pour sensibiliser la population à la réalité du cancer. Elles ont posé pour venir en aide à ceux et celles qui vivent au quotidien avec cette maladie.

La directrice générale de l’organisme, Mme Lyse Perron, a tenu à souligner l’implication de toutes les femmes et hommes impliqués dans le projet. Cette année, la nouveauté est que certaines participantes sont accompagnées d’un proche aidant sur les photographies.

« Le calendrier 2019 est le fruit d’un travail de collaboration. Pour cette troisième année, Mme France Quirion, photographe professionnelle, a su capter une fois de plus la vie et l’espoir dans le regard de nos participantes », a mentionné Mme Lyse Perron en conférence de presse.

Pour la troisième édition, l’organisme s’est donné l’objectif de vendre un minimum de 1250 calendriers au coût de 15$ chacun. De cette manière, l’organisme compte récolter une somme d’environ 14 000$.

L’organisme n’écarte pas totalement l’idée, pour une prochaine édition, de faire poser des hommes. Mais parait-il que les hommes seraient, dans l’ensemble, « plus réticents » à se laisser photographier.

Fondé en 1991, le groupe Espérance et Cancer est un organisme sans but lucratif 100% régional qui ne reçoit aucun financement de fondations ou de sociétés.

Comme le veut son nom, sa mission est de redonner espoir aux gens aux prises avec le cancer et à leurs proches. L’organisme couvre les MRC de Beauce-Sartigan, des Etchemins et de Robert Cliche.