La Fondation du coeur Beauce-Etchemin organise son prochain brunch

C’est le dimanche 21 octobre qu’aura lieu la 30e édition du Brunch du président au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin. M. Denis Bolduc, président de la Fondation, ainsi que le comité organisateur et les généreux bénévoles vous accueilleront dans le confort du Cégep Beauce-Appalaches entre 8h et 12h.

Les incontournables des dernières années seront de retour : un service aux tables rapide, un accueil chaleureux, une assiette généreuse, des kiosques et des cliniques santé à parcourir et une ambiance musicale conviviale! Pour une nouvelle année, Desjardins est le partenaire officiel de l’événement.

Vente de billets et bénévoles

Les billets au coût de 20$ sont en vente au siège social du Pavillon du cœur (2640, boulevard Dionne, Saint-Georges) du lundi au jeudi de 8h à 19h, le vendredi de 8h à 16h et le samedi de 8h à 12h. Il est également possible de s’enprocurer sur le site Internet de la Fondation au www.fondation.coeur.ca. Tout comme les années précédentes, les billets pour les enfants (12 ans et moins) sont payables sur place au coût de 10$.

La Fondation recherche activement des bénévoles pour l'événement. Elle invite toutes personnes intéressées à donner de son temps à communiquer avec elle au 418 227-1843 ou à fondation@coeur.ca.

À propos de la Fondation du coeur

La Fondation du cœur Beauce-Etchemin amasse des dons pour assurer l’accessibilité aux programmes et activités de prévention, de réadaptation et de maintien du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, en plus du développementet de la pérennité du Pavillon. Elle assure également l’accès à des technologies médicales avancées, et ce, dans unsouci constant d’amélioration des services offerts aux personnes atteintes d’une maladie chronique ou à risque de l’être.