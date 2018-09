La 27e édition de la loterie de la Maison Catherine de Longpré est lancée

(Saint-Georges, Québec) La Maison Catherine de Longpré a lancé ce matin la 27e édition de sa loterie annuelle, sa principale activité de financement. Cette nouvelle édition est présidée par Marie-Hélène Lepage, copropriétaire du Belvédère du Lac à Lac-Etchemin.

Contrairement aux éditions précédentes, lors desquelles 18 000 billets étaient en vente, ce 2 000 billets additionnels, soit 20 000 en tout et pour tout, qui pourront être achetés à compter d'aujourd'hui au montant de 20 $ chacun. La 27e édition est ambitieuse : l'objectif est de recueillir 350 000 $. La 26e édition avait pour but d'amasser 325 000 $. Avec les dons, 421 300 $ avaient été recueillis l'an dernier.

Selon Mme Lepage, la Maison Catherine de Longpré est accueillante et pense aux derniers moments des résidents, en autres en préparant un lit douillet et un passage confortable. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de s'impliquer dans cette cause.

« Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé d'être confronté aux dernières minutes de votre parcours. Il y a six ans, ça m'est arrivé. Je suis arrivée à l'hôpital et on m'a disait qu'il me restait quelques heures à vivre. Dans cette situation, on se demande ce qu'on veut pour ses proches. »

- Marie-Hélène Lepage, présidente d'honneur de la 27e édition

Marie-Hélène Lepage ne doute pas de l'attachement et du soutien qu'offrira la population à cette maison de soins palliatifs unique.

Léon Drouin, président du conseil d'administration de la Maison Catherine de Longpré, tient à remercier ceux qui feront de cette campagne de financement un autre succès, à savoir la présidente d'honneur, les commanditaires, les citoyens et les bénévoles.

Cette année, la Maison compte financer son budget de fonctionnement à l'échelle de 25 % avec la « Loterie 2018 » ce qui est considérable.

Le fonctionnement de la Loterie 2018

Le tirage aura lieu le 7 décembre 2018, dans la cafétéria de l'hôpital de Saint-Georges, à 19 h.

Les billets sont disponibles dans les Caisses Desjardins de la région, auprès de représentants désignés dans chacune des municipalités des MRC de Beauce-Sartigan, de Robert-Cliche et des Etchemins, sur le site Internet de la Maison (sous l'onglet « Don et financement ») et sur sa page Facebook. Précisons qu'on peut aller les acheter directement à la Maison, qui est située au 1140, 20e Rue, à Saint-Georges.

45 gagnants se partageront le montant de 65 000 $. Il y aura un prix de 10 000 $, quatre prix de 5 000 $, 30 prix de 1 000 $ et dix prix de 500 $.

Rappelons que la Maison Catherine de Longpré a été fondée en 1989, qu'elle est un organisme privé à but non lucratif et que près de 3 000 personnes ont bénéficié de ses services depuis lors.