Chaque jour, 3 personnes s’enlèvent la vie au Québec. Dans ce contexte, l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) a invité les politiciens à se prononcer sur cette réalité au cours de la campagne électorale.

L'Association québécoise de prévention du suicide a sollicité l'engagement des candidats à la présente élection, rappelant que le travail visant à réduire le nombre de suicides ne pouvait se faire sans la collaboration et le leadership des élus. L’Association voudrait qu’une stratégie nationale de prévention du suicide soit mise sur pied au Québec.

« Chaque jour au Québec, on compte 3 suicides et 80 tentatives. Cela bouleverse des milliers de familles et de communautés et engendre des coûts sociaux et économiques majeurs », a souligné Jérôme Gaudreault, directeur général de l'AQPS. « Le nombre de suicides stagne depuis 10 ans. Ce portrait pourrait donner l'impression que la situation est sous contrôle, mais n'oublions pas que trois nouvelles familles vivront l'un des pires drames, aujourd'hui même », a-t-il poursuivi.