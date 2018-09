Une campagne pour promouvoir la cueillette de fruits dans la région

La campagne « Vendanges et autocueillette en Chaudière-Appalaches » vient d'être lancée pour une troisième année. Les régions de Bellechasse, La Beauce, Lotbinière, Montmagny et Thetford unissent à nouveau leurs forces afin de promouvoir l’autocueillette automnale, une activité qui se tient jusqu’à la fin octobre.

Cette concertation vise à démontrer l’étendue de l’offre et des produits aux résidents et aux visiteurs de la région. ll est bon de rappeler que bleuets, framboises, courges, citrouilles, pommes, poires et raisins sont disponibles pour l’autocueillette à l’automne. La Chaudière-Appalaches offre une grande diversité de produits de qualité et des sites d’exception à visiter à ce moment de l’année. Il s'agit d'une expérience unique à vivre en famille ou entre amis.

Cette année, la campagne de promotion « Vendanges et autocueillette en Chaudière-Appalaches » regroupe 37 entreprises. Elle sera diffusée dans les médias sociaux et dans différents hebdomadaires de la région. Pour demeurer à l’affût de toutes les nouvelles concernant l’autocueillette en Chaudière-Appalaches, il suffit de joindre la page Facebook de Vendanges et autocueillette.

Ce projet a été réalisé grâce à la collaboration de Destination Beauce, Développement économique Bellechasse, Tourisme Lotbinière, Tourisme Montmagny et les Iles et Tourisme région de Thetford.