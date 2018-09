Un pique-nique interculturel rassembleur à St-Georges

Le dimanche 26 août a eu lieu la 13e édition du pique-nique interculturel organisé par Accueil en Beauce des nouveaux arrivants (ABNA) et le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud. Cette année encore, l’activité s’est déroulée sous la terrasse couverte du Parc des Sept-Chutes de Saint-Georges.

Plus de 210 participants, originaires de 22 pays, ont fait de ce rassemblement un véritable festin par la diversité des mets qu’ils y ont apportés. Il y avait un nombre record d’enfants.

À vrai dire, une cinquantaine d’enfants se sont amusés grâce aux maquillages spectaculaires réalisés par Animation Nanou, au divertissement surprenant offert par Mayrelis la magicienne et à la barbe à papa. Le duo Luc et Marie Jo, quant à lui, a épaté par sa générosité et sa chaleur humaine.

En effet, ces musiciens et chanteurs n’ont pas hésité à se mêler aux participants et à interpréter une multitude de pièces durant tout l’après-midi. Évidemment, les organisateurs se réjouissent toujours de constater que les nouveaux arrivants et les Beaucerons se mêlent les uns aux autres et échangent dans le respect et la joie entre nationalités.

« C’est notre but. Plusieurs résidents de la Beauce sont à même de voir à quel point la Beauce est de plus en plus riche sur le plan de la diversité culturelle », mentionne l'ABNA dans un communiqué de presse.