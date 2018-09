Une autre édition de la Fête des anges pour sensibiliser au deuil périnatal

L’organisme Parents d’Anges Beauce-Etchemins invite les médias et la population à participer à la quatrième édition de la Fête des anges. Une envolée de ballons aura lieu afin de souligner la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal qui a lieu le 15 octobre de chaque année.

Lors de cet événement, les participants auront l’occasion de planter des bulbes de tulipes en mémoire de leurs enfants disparus. Ils participeront aussi à une marche et à une envolée de ballons symboliques. Lors des premières éditions en 2015 et 2016, l’événement avait attiré plus d’une soixantaine de personnes et environ 80 personnes lors de la troisième édition de 2017.

Parents d’Anges Beauce-Etchemins est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir du soutien aux parents touchés par le deuil périnatal et leurs proches en plus de sensibiliser la communauté à cette réalité. Présentement, des activités sont offertes sous forme de Cafés-causerie permettant aux parents d’échanger sur différents sujets en lien avec le deuil périnatal et ainsi briser l’isolement. Pour plus de détails, il est possible de consulter le site internet www.parentsdanges.com ou la page Facebook www.facebook.com/pabeauce.

Quoi : Fête des anges et envolée de ballons

Où : Île Pozer

Quand : Samedi le 13 octobre 2018 à 10h30

Porte-parole : Mélanie Veilleux