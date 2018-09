Une nouvelle usine d'eau potable à St-Joseph

Les participants des portes ouvertes ont reçu une trousse comprenant des produits économiseursd’eau et d’énergie, incluant entre autres une pomme de douche téléphone et des aérateurs de robinet, afin d’encourager les citoyens à consommer l’eau potable de manière responsable.

L’aide financière provient du FEPTEU qui vise à accélérer les investissements municipaux à courtterme tout en appuyant la mise en place ou la remise en état de l’infrastructure liée à l’eau potable, aux eaux usées et à l’eau de pluie, ainsi que la planification et la conception des futures installations et mises à niveau des réseaux existants.