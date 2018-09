L'École Jésus-Marie acquiert un défibrillateur

La Fondation Prévention Secours est fière d’avoir donné son appui à l’École Jésus-Marie de Beauceville pour l’acquisition d’un défibrillateur au coût de 1 564 $.

Les élèves ont amassé un montant de 500 $ pour payer une partie du défibrillateur et la Fondation Prévention Secours a assumé les coûts restants, soit un montant de 1 064 $.

De plus, deux formations d’une heure ont aussi été offertes gratuitement afin d’habiliter la majorité́ du personnel de l’EJM et deux religieuses Jésus-Marie à l’utilisation de l’appareil et aux manœuvres de réanimation cardio-respiratoire (RCR).

La fondation tient à féliciter les parents et les élèves de l’École Jésus-Marie pour leur implication. Ils ont désormais une école cardio-sécuritaire.