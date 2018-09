Les principaux gras trans sont maintenant interdits au Canada

Santé Canada a annoncé que les principaux gras trans étaient maintenant interdits au Canada, en raison des problèmes de santé que leur consommation peut occasionner.

L'interdiction vise principalement les huiles partiellement hydrogénées (HPH), qui sont la principale source de gras trans d'origine industrielle dans les aliments vendus au Canada. Santé Canada ajoute donc ce type de produit à sa « Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments ».

Les nouvelles règles interdisent aux entreprises alimentaires d'ajouter des huiles partiellement hydrogénées dans les aliments fabriqués ou importés au Canada, ainsi que dans les aliments servis au restaurant.

Depuis de nombreuses années, les gras trans étaient utilisés en remplacement du beurre pour ajouter du goût et de la texture aux aliments et prolonger leur durée de conservation. Les gras trans augmentent toutefois le niveau de « mauvais » cholestérol et donc le risque de maladies cardiaques.

Interrogé par les médias, Yves Savoie, de la Fondation des maladies du cœur du Canada, a salué la décision. Il affirme que l'élimination de « ces gras connus pour obstruer la circulation sanguine » aura un effet positif sur la santé des Canadiens « en réduisant le nombre de crises cardiaques et en sauvant des vies ».

Le gouvernement fédéral avait annoncé l'interdiction l'année dernière, mais il avait accordé un délai aux entreprises alimentaires pour leur permettre de se conformer au nouveau règlement.

Les denrées non périssables qui contiennent des gras trans fabriquées avant le 17 septembre 2018 pourront toutefois être écoulées au cours des deux prochaines années, selon la stratégie de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.