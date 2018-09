Un 2e souper-bénéfice pour le Club Kiwanis de St-Georges

Le Club Kiwanis de Saint-Georges annonce la deuxième édition de son souper-bénéfice sous le thème partage qui aura lieu le vendredi 19 octobre 2018, à 18 h, au monastère de l’Abbaye Val Notre-Dame, 670, rang Ste-Évelyne, à Saint-Benoît-Lâbre.

L’événement se déroulera sous la présidence d’honneur de M. Pierre-Luc Thomassin. Impliqué activement dans le milieu socio-économique de la région, notamment sur le conseil d’administration du Conseil économique de Beauce, M. Thomassin est également directeur général et copropriétaire de SINTO inc. et d’Otoprotec. Le repas sera concocté par le chef Bruno Hippeau et les étudiants du programme Cuisine du centre de formation des Bâtisseurs. Le service sera effectué par les étudiants du CIMIC.

Le souper-bénéfice sous le thème du partage est réalisé au profit des œuvres du Club Kiwanis, dont la vocation est de venir en aide à la jeunesse. Les dons sont répartis entre les besoins de base (nourriture, santé, vêtements, etc.), les activités de prévention (camps de vacances, cours de natation, etc.) et l’encouragement à la réussite (commandites sportives ou culturelles).

Les demandes sont en croissance constante, ce qui fait que le club, qui accordait environ 1 000 $ en dons en 2007, en a accordé 14 356 $ en 2017 et s’attend à effectuer des dons de l’ordre de 19 000 $ en 2018.

Le club est constamment à la recherche de nouveaux moyens de recueillir des fonds.

Le Club Kiwanis remercie la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière et Matra, les principaux commanditaires de l’événement.

Pour obtenir des informations additionnelles, les personnes intéressées doivent communiquer avec Robert Gagné au 418 228-2055 ou avec Marie-Ève Bureau 418 225-2497.