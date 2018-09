L'Adoberge, un organisme qui vient en aide aux jeunes de la région

Hier soir avait lieu une soirée spéciale au restaurant La vieille tablée, à St-Georges, pour souligner l’existence de l’Adoberge, une résidence qui vient en aide aux jeunes qui connaissent des difficultés. L’événement visait surtout à faire connaître l’organisme.

Pour l’occasion, EnBeauce.com a réalisé une entrevue avec Jonathan Dussault, le directeur général de l’organisme. Un homme très motivé à aider les jeunes de la région.

M. Dussault possède un baccalauréat et une maîtrise en communication, mais a décidé de se consacrer à l’encadrement des jeunes. Une formation qui l’aide à entrer en relation avec les adolescents. Et ce n’est pas sa première expérience dans le travail communautaire. M. Dussault a réalisé plusieurs mandats avant de venir s’installer à Saint-Georges.

« Ici, on fait surtout du travail de proximité, on essaie d’inclure les jeunes dans une deuxième famille. Quand j’ai vu une offre d’emploi passer de l’Adoberge, je suis sauté directement dessus, car c’est tellement une belle cause, la jeunesse », a mentionné M. Dussault en entrevue.

L’organisme existait déjà dans la région, mais auparavant, il envoyait les jeunes d’ici en difficulté à Lévis, ce qui n’était pas nécessairement positif. Il était primordial d’implanter une auberge ici même, car il est préférable que les jeunes restent enracinés à leur propre milieu. L’éloignement n’aide pas toujours à régler leurs problèmes. Les jeunes qui partaient à Lévis devaient aussi quitter leur école, ce qui n’était pas non plus optimal.

Les jeunes qui sont hébergés temporairement à l’Adoberge doivent le faire sur une base volontaire. Leurs parents doivent aussi donner leur accord. C’est l’un des grands principes de l’organisme. Quatre jeunes résident en permanence à l’auberge, mais l’organisme travaille actuellement pour ajouter deux places disponibles.

M. Dussault a souligné que l’Adoberge devait se faire connaître davantage dans la région. Ceux et celles qui voudraient aider financièrement l’organisme peuvent contacter son personnel au 418-313-3603 ou en utilisant l’adresse courriel hebergement.stg@ladoberge.ca.