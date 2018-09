Saint-Benoît-Labre lancera son livre de son 125e anniversaire

Le 30 septembre prochain, à 13 h 30, les bénévoles de la Société historique de Saint-Benoît-Labre lanceront le livre du 125e anniversaire de la fondation de la municipalité. Ils sont fébriles et remplis d'un sentiment d'accomplissement. On les comprendra, puisqu'ils ont travaillé très fort pour colliger une panoplie d'informations et pour rédiger de nombreux textes qui paraîtront dans le livre.

La municipalité et la Société historique invitent les dignitaires, les citoyens, les visiteurs et les médias à prendre part à ce lancement. Ils assurent que le livre est ponctué de récits de toutes sortes et de pages familiales instructives par rapport à l'histoire du village.

Ce lancement se déroulera dans la grande salle de l’hôtel de ville, lequel est situé au 216, route 271, à Saint-Benoît-Labre. À ce moment, un rabais de 5 $ sera accordé à quiconque se procurera le livre du 125e.

À la suite de ce lancement, les participants seront invités à rencontrer les exposants qui seront présents à l’hôtel de ville dans le cadre des Journées de la culture. Ils auront l'occasion de voir des expositions de tout acabit, parmi lesquelles des expositions d'une collection de jouets anciens, de bricolage des élèves de l'école Notre-Dame-du-Rosaire sur le thème de l'automobile, de métiers d'arts traditionnels et d'articles autochtones.