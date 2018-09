Coup d'envoi : Moisson Beauce procède à un agrandissement majeur

(Saint-Georges, Québec) Le coup d’envoi des travaux d’agrandissement chez Moisson Beauce a été donné par une pelletée de terre officielle ce matin. Bien que les travaux aient commencé depuis quelques semaines, c’est aujourd’hui que la Banque alimentaire a dévoilé son plan d’ agrandissement représentant une augmentation de superficie de 2 200 pieds carrés, une capacité d’entreposage supplémentaire de 94 palettes.

Les travaux consisteront à agrandir les espaces d’entreposage et la salle des denrées sèches, construire de nouvelles chambres de réfrigération et de congélation, ajouter une salle tempérée pour le traitement de la viande ainsi que moderniser les équipements de travail et de traitement des aliments.

Selon les responsables du projet, les travaux se déroulent rondement pour une livraison prévue à la fin de l’automne 2018, afin d’être prêts pour la période achalandée des Fêtes.

« Les demandes d’aide alimentaire ont augmenté de plus de 359 % au cours des 10 dernières années, incluant 60 % d’organismes de plus à desservir, et les installations de Moisson Beauce ne répondent plus au besoin », affirme la directrice générale de Moisson Beauce, Mme Nicole Jacques.

« C’est pourquoi le bâtiment doit être agrandi et les équipements mis à niveau afin d’éviter les pertes de denrées encore comestibles qui pourraient ainsi se retrouver sur la table de familles démunies, plutôt que jetées aux ordures ! »

Notons que tout au long des travaux, les opérations de cueillette, de tri, de transformation et de distribution des denrées alimentaires seront effectuées de façon habituelle, sans impact direct sur les organismes desservis.

Les travaux sont lancés, mais un défi de taille demeure pour l’organisme de bienfaisance. En effet, les travaux réalisés au cours des prochains mois nécessitent un investissement majeur de plus de 500 000 $. Les différentes campagnes de financement organisées par la Fondation Moisson Beauce qui soutient les infrastructures de Moisson Beauce sont bien loin d’être suffisantes pour la réalisation du projet. C’est pour cette raison que Moisson Beauce a fait appel à différents partenaires dans le but d’amasser la somme nécessaire aux travaux.

Financement agricole Canada (FAC) remet la somme de 25 000 $ à Moisson Beauce, au titre du fonds AgriEsprit, pour la mise à niveau de ses installations.

Le fonds AgriEsprit de FAC a pour but de mettre en valeur les collectivités rurales à l’échelle du Canada. Créé en 2004, le fonds permet à FAC de réinvestir une partie de ses profits dans l’industrie et dans les collectivités où vivent et travaillent ses clients et ses employés. Au cours des 15 dernières années, le fonds AgriEspr it a appuyé plus de 1 170 projets, ce qui représente un investissement de plus de 13,5 millions de dollars.

« Bien que le CISSS de Chaudière-Appalaches ne peut être présent à cet événement, nous tenons à souligner l'excellente initiative de votre organisme ainsi que l'importance et l'apport inestimable des organismes communautaires qui, par leur engagement, contribuent grandement au bien - être de la population », souligne Mme Nadine Sirois, conseillère - cadre au Programme de Soutien aux organismes communautaires (PSOC).