Marijuana illégale : les autorités saisissent des dizaines de plants en Beauce

Le 20 septembre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec de différentes MRC (unité d’urgence secteur Est) ont effectué une importante opération d’éradication de plants de cannabis. Une opération qui s'est déroulée en Beauce, en collaboration avec la GRC et les forces armées canadiennes.

13 endroits ont été survolés par hélicoptère sur l’ensemble du territoire du centre de service de St-Georges. Au total, une vingtaine de plants de cannabis ont été saisis dans des secteurs boisés à Saint-Julien et près de la Guadeloupe. Un suspect de 59 ans a été arrêté en flagrant délit à St-Julien lors de l’intervention policière.

7 endroits ont été survolés sur les territoires des centres de service de Ste-Marie et de Portneuf, principalement à L’Islet, St-Paul-de-Montminy et St-Antoine-de-Tilly. Au total, un peu plus de 350 plants de cannabis ont été saisis dans des secteurs boisés.

Une opération qui tombe à point

Cette opération policière survient peu avant la prochaine légalisation du cannabis au Canada. Le 17 octobre prochain, la commercialisation de la marijuana deviendra légale au pays de Justin Trudeau. Le Canada sera alors le premier pays du G7 à légaliser cette drogue douce. L'usage du cannabis était interdit depuis 1923, mais Ottawa autorisait sa consommation à des fins médicales depuis 2001.

Concrètement, le gouvernement canadien autorisera la possession d'une quantité de cannabis allant jusqu'à 30 grammes. La commercialisation du produit sera assurée par des sociétés d'État. La contrebande de cannabis ne sera donc pas permise. À noter que de nombreux experts se sont prononcés contre la légalisation de cette drogue.