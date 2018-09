Textos au volant : la SQ sensibilise les gens de la Beauce

En face du Centre sportif Lacroix-Dutil avait lieu ce matin une opération de prévention menée par la Sûreté du Québec. Des agents de la SQ étaient présents pour sensibiliser les automobilistes au danger que représente l’utilisation du téléphone cellulaire au volant. En 2017, 9.3 % des collisions mortelles ont été causées par ce phénomène.

Les fameux textos causent de plus en plus d’accidents sur la route. Les textos causeraient même un peu plus d’accidents que l’alcool. Et plusieurs sont des collisions mortelles. C’est le message principal qu’a voulu envoyer la SQ ce matin. Une activité préventive qui a été effectuée dans le cadre de « l’Opération nationale concertée distraction au volant ». L’opération commençait vendredi dernier, le 21 septembre, et se termine demain, le jeudi 27 septembre.

Une évolution des mentalités

Interrogé par EnBeauce.com, le capitaine Daniel Desmarais de la SQ a affirmé que le « textage » au volant était de moins en moins accepté par la population. Il constate une évolution des mentalités. Si les textos étaient tolérés par la population il y a quelques années, ils le seraient de moins en moins. Pour preuve, certains automobilistes s’autorisent maintenant eux-mêmes, sur la route, à signifier leur désapprobation face à d’autres en train de texter.

Une amende beaucoup plus salée

Fait important : un automobiliste qui se fait prendre en train d’utiliser son téléphone devra maintenant payer une amende de 300 $. Il perdra aussi 5 points d’inaptitude automatiquement. Avant que la loi ne soit modifiée, l’amende était de 80 $. Rappelons qu’il est autant interdit de texter que de surfer sur le web ou de syntoniser de la musique au volant.

La modification de la loi emmène aussi la notion de récidive. Un automobiliste qui se fera prendre à nouveau, 2 ans après son premier méfait, se verra attribuer une amende de 600 $. Le permis de conduire du fautif sera aussi suspendu pour 3 jours suivant son arrestation. Ces mesures sont sévères, mais le capitaine Desmarais souligne qu’il se fait couramment dire qu’elles ne le sont toujours pas assez. Autre signe d’une évolution des mentalités.

Voici quelques trucs donnés par la SQ pour prévenir la tentation d’utiliser son téléphone cellulaire au volant. Des trucs banals, mais qui peuvent sauver des vies.

Éteindre son téléphone cellulaire en arrivant dans l’auto.

Le placer éteint dans le coffre à gants.

Le confier à son passager.

Cette opération de prévention n’avait pas seulement lieu à St-Georges (Beauce-Sartigan) ce matin, mais aussi sur les territoires des postes des Etchemins, de St-Joseph et des Appalaches.