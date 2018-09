EN BREF | Le barrage Sartigan ouvert à nouveau

Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques annonce que la voie de circulation automobile et piétonnière du barrage Sartigan, à Saint-Georges, est de nouveau ouverte à la population.

Les travaux ayant débuté le 24 septembre, et qui devaient se poursuive jusqu’au vendredi 28 septembre, se sont déroulés plus rapidement que prévu. Ainsi, contrairement à ce qui avait été annoncé, les fermetures planifiées aujourd’hui et demain n’auront pas lieu.