Une journée interculturelle sous forme de cueillette de pommes

Le Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Nord, dans le cadre de son projet CAIDI, a organisé une cueillette de pommes dans le Verger à Ti-Paul, situé au 260, rang du Bas-Saint-Jacques, Saint-Elzéar. Il s’agissait d’une journée interculturelle visant à promouvoir l’intégration.

Liliana Arcila, agente d’intégration et de sensibilisation en immigration, a organisé cette activité interculturelle sur le thème de l’automne. Une trentaine de personnes ont participé à la cueillette et à la dégustation de gourmandises à base de pommes. Ces personnes venaient essentiellement dedifférents horizons pour travailler et s’installer en Beauce-Nord.

Des gens originaires de la région ont aussi participé à l’activité. Les cueilleurs étaient nombreux sur place et l’ambiance était agréable et détendue. Les Beaucerons et nouveaux Beaucerons présents ont pu échanger, tout en dégustant les fruits de saison.

Cette activité a été rendue possible grâce à la contribution financière du Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI).