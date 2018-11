CSBE : journées portes ouvertes des écoles secondaires

Six écoles secondaires de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) tiendront leurs journées portes ouvertes au cours des prochaines semaines. Ce sera l’occasion pour les élèves de 6e année, leurs parents et la population en général de constater tout ce que l’école publique a à leur offrir.

Pour les élèves et les parents, il s’agit d’un moment privilégié pour découvrir l’école secondaire de leur territoire, ou encore pour s’enquérir des options et programmes offerts dans les autres écoles secondaires.

En effet, le Programme d’éducation internationale (PEI) de la polyvalente Saint-François et le programme Sport-études de l’école secondaire Veilleux et des écoles secondaires de Saint-Georges, sont deux programmes offerts à tous et pour lesquels le transport est gratuit, quel que soit le secteur de résidence de l’élève.

D’autres programmes sont offerts à l’ensemble des élèves de la CSBE, mais impliquent des frais de transport si l’école fréquentée n’est pas située dans le secteur de résidence de l’élève.

Document de présentation



On peut trouver de l’information à ce sujet sur le site Internet de la CSBE au www.csbe.qc.ca/secondaire. Ce lien vous mènera à la version numérique du document Plus de choix! Plus de vie! Les écoles secondaires de la CSBE 2019-2020. On y retrouve l’offre de service de chacune de nos écoles secondaires, accompagnée d’un mot de la direction et de l’information générale sur la CSBE.

Les dates à retenir pour les journées portes ouvertes sont les suivantes :

le mardi 2 octobre 2018 à la polyvalente Saint-François de Beauceville, entre 17 h 30 et 20 h;



le mercredi 10 octobre 2018 à la polyvalente de Saint-Georges, entre 18 h 30 et 21 h(conjointement avec l’école des Deux-Rives);



le jeudi 18 octobre 2018 (tous les programmes sauf les sports) et mercredi 24 octobre 2018 (sport-études et concentrations sportives) à l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph, à 19 h dans les deux cas;



le mardi 9 octobre 2018 à l’école des Appalaches de Sainte-Justine, soirée d’information à 19 h;



le mercredi 17 octobre 2018 à la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie, à compter de 19 h;



le mercredi 17 octobre 2018 à la polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper, soirée d’information à compter de 19 h.



Certaines écoles secondaires ont choisi de tenir des activités plus ciblées, comme des visites de l’école pour les élèves de 6e année de leur territoire. Le but de toutes ces actions est de faire valoir les nombreux avantages de l’école publique en Beauce-Etchemin, tout en permettant aux élèves finissants du primaire de se familiariser avec leur futur milieu.