Le livre du 125e de Saint-Benoît-Labre est enfin dévoilé

Le Comité des fêtes du 125e et la Société historique de Saint-Benoît-Labre ont profité des Journées de la culture pour effectuer le lancement du livre du 125e, un manuscrit complet comprenant souvenirs, anecdotes, récits familiaux, faits historiques, etc.

Le livre se divise en quatre parties. La première aborde les événements qui se sont produits avant la fondation de la paroisse. Des références aux seigneuries, à la présence amérindienne et aux premiers lots concédés sont détaillées. La deuxième partie, la plus volumineuse, décrit les années se situant entre 1893 et 1993, de l’ère de la traction animale à celle de la vapeur et enfin aux nouvelles technologies.

La troisième section est plus actuelle : elle raconte l’histoire des vingt-cinq dernières années à Saint-Benoît. Le journal local a servi de source d’inspiration, et des pointes d’humour tirées de la page Facebook «Tu sais que tu viens de Saint-Benoît quand…» ponctuent même le livre.

La dernière partie, qui précède quelques publi-reportages, est réservée aux pages de familles et fascine toujours les lecteurs!

Le comité d’auteurs bénévoles qui a rédigé le livre a voulu faire découvrir l’histoire de Saint-Benoît-Labre aux lecteurs par des anecdotes, plutôt que par une démarche scientifique. Cette méthode allège la lecture et la rend plus dynamique. Bien entendu, les références sont le plus exactes possibles, mais le lecteur doit être avisé que le comité a fait confiance à la tradition orale pour déterrer les souvenirs du passé.

L’histoire n’est pas simplement une suite d’événements qui se suivent dans un ordre chronologique. C’est aussi des points de repère, des souvenirs qui touchent l’imaginaire, qui font rire, pleurer… Espérons que les lecteurs auront autant d’intérêt à livre ce livre que les auteurs et collaborateurs ont eu à l’écrire.

Le livre est en vente dès maintenant au coût de 40 $ auprès des membres de la Société historique, messieurs Marc Cloutier, Daniel Proulx, Claude Fournier et Vincent Giroux et dès le 2 octobre, au bureau municipal de Saint-Benoît-Labre.

Le 125e, prétexte à la réalisation de plusieurs événements rassembleurs!

Dans le cadre des Journées de la culture, Saint-Benoît-Labre a accueilli de nombreux auteurs, artistes, exposants et collectionneurs qui ont transmis leur passion aux visiteurs. Plusieurs autres activités seront également présentées au cours des prochains mois dans le cadre du 125e anniversaire de la Municipalité : Conteur et soirée costumée pour l’halloween le 27 octobre prochain, spectacle de la relève intergénérationnel le 24 novembre, fête de Noël et spectacle du Duo Trad le 8 décembre, sans oublier la soirée de remerciement aux bénévoles.

Pour plus d’informations sur les activités présentées dans le cadre de ces festivités, dirigez-vous au www.saintbenoitlabre.com/125e-anniversaire ou communiquez avec la soussignée.