Lac-Etchemin : Lancement d’une boîte à outils pour les aînés

La Table de concertation des aînés des Etchemins (TCAE) offre dorénavant à la population de la région une Boîte à outils pour mieux informer les aînés et leur entourage sur les ressources et les services qui leur sont offerts.

Les organismes membres de la TCAE se sont donné comme mandat de créer de nouvelles façons d'informer et d'accompagner la population afin de briser les mythes et les idées préconçues envers les services existants, surtout au niveau de ceux offerts en cas de situation de vulnérabilité.



La Boîte à outils est donc un élément permettant aux aînés, à leurs proches ou aux intervenants du milieu de mettre à leur portée l'ensemble des options possibles pour permettre un maintien à domicile prolongé, confortable et en toute sécurité. À l'intérieur de celle-ci, nous retrouvons des outils permettant de vivre et bien vieillir dans les Etchemins. Elle offre des conseils pour rester actifs, pour s'impliquer dans sa communauté et avoir une vie sociale agréable.

De plus, la Boîte à outils a un format modifiable qui permet à l'utilisateur d’ajouter et de bonifier son contenu. Elle inclut également des jeux intergénérationnels et un aide-mémoire aimanté pour le frigo avec crayon effaçable, dans le but de faciliter l’usage quotidien et à long terme.

En accompagnement à ce projet, la TCAE s’est aussi dotée d'un plan de communication incluant entre autres des chroniques à la radio, un publipostage, une nouvelle plateforme Web qui redirige les visiteurs vers les organismes, sans oublier la panoplie d'activités et de conférences qui sont organisées sur l'ensemble du territoire depuis l'année dernière.

Ce projet a été rendu possible grâce à la participation active de plusieurs partenaires et de la contribution du programme Québec ami des aînés (QADA).

Ceux qui souhaitent se procurer un exemplaire de la Boîte à outils pour eux-mêmes ou pour accompagner un proche, peuvent contacter les organismes membres de la TCAE énumérés ci-dessous ou se rendre chez Services à domicile des Etchemins situé au 1553-b, route 277, à Lac-Etchemin.